Partidele din Coaliție, ședințe de urgență pentru decizia președintelui. Cine îl susține, cine nu-l sprijină pe Adrian Veștea?

Publicat 14 iun. 2026, 18:14 Sursă realitatea.net

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a declanșat o alertă maximă pe scena politică. USR și UDMR au convocat ședințe de urgență ale conducerilor duminică seară pentru a analiza noul context politic, în timp ce Biroul Politic al PNL se va reuni luni pentru a stabili strategia, după ce nominalizarea liderului liberal a fost făcută fără consultarea conducerii partidului.

Distribuie articolul