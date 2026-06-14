Ședință FULGER la UDMR după numirea lui Adrian Veștea

Astăzi, la ora 18:00, UDMR face o ședință de urgență după numirea lui Adrian Veștea.
Membrii UDMR se reunesc în ședință după desemnarea premierului.
Peste câteva ore, cei de la UDMR se vor strânge într-o ședință de urgență pentru a decide ce se va întâmpla.
PSD-iștii au anunțat și ei că vor convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza această propunere.
E rumoare în toate formațiunile parlamentare pentru că, spre deosebire de Eugen Tomac, care a fost promovat ca o formulă mai degrabă independentă de partidele parlamentare, Veștea este practic un produs politic al PNL și al administrației liberale din Brașov.
Până acum, Kelemen Hunor a declarat că oricum nu vrea un guvern tehnocrat, că vrea refacerea coaliției și, în condițiile în care, în ultimii 35 de ani, a fost foarte importantă poziția UDMR, atâta timp cât a înclinat întotdeauna balanța politică și a reușit întotdeauna să obțină portofolii strategice cheie în aproape orice guvern,
Ședința din această seară, de peste câteva ore, este crucială.