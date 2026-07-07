Grevă generală în sănătate. SANITAS acuză Guvernul că a ignorat revendicările angajaților: CALENDARUL protestelor

Sistemul sanitar se îndreaptă spre o grevă generală. Federația Sanitas a anunțat, marți, că va organiza o serie de proteste după ce negocierile cu Guvernul au eșuat, iar revendicările privind salariile, sporurile și celelalte drepturi ale angajaților au rămas, practic, fără un răspuns.
SANITAS acuză Guvernul de lipsă de dialog
Consiliul Național al Federației SANITAS din România a decis, în ședința extraordinară desfășurată marți, declararea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului, în toate unitățile din sectorul de negociere colectivă „Sănătate”.
Potrivit organizației sindicale, decizia a fost luată după ce Executivul nu a răspuns notificării transmise de federație în luna iunie și după expirarea termenului legal prevăzut de Legea dialogului social.
De ce protestează angajații din sănătate
Sindicaliștii susțin că mai multe acte normative adoptate în ultimul an au redus veniturile și drepturile personalului din sănătate și asistență socială.
Printre principalele nemulțumiri se numără diminuarea unor sporuri pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, reducerea concediului suplimentar, restricționarea acordării indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță în funcție de nivelul salariului, precum și proiectul noii legi a salarizării, pe care SANITAS îl consideră inechitabil și elaborat fără un dialog real cu partenerii sociali.
Principalele revendicări
Federația solicită revenirea la drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acordarea nediscriminatorie a indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță, precum și modificarea proiectului legii salarizării.
De asemenea, sindicaliștii cer menținerea sporului de tură de 15%, a sporului de 100% pentru munca prestată în weekend și în zilele de sărbătoare legală, reintroducerea sporului pentru condiții de muncă, includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare și alinierea salariilor din asistența socială la nivelul celor din sectorul sanitar neclinic.
Calendarul protestelor
Potrivit hotărârii adoptate de Consiliul Național SANITAS, o grevă de avertisment este programată pentru 20 august, în intervalul orar 09:00–11:00, iar greva generală va începe în 28 august.
Pentru coordonarea acțiunilor a fost constituit un Comitet Național de Grevă, cu structuri la nivel central, județean și local.
Federația SANITAS afirmă că decizia reprezintă o consecință directă a lipsei de dialog din partea Guvernului și avertizează că actualele politici pot avea efecte asupra funcționării sistemului sanitar și asupra celor aproximativ 100.000 de membri ai organizației.