Casa Albă dă undă verde unui nou pachet militar pentru Taiwan, primul din mandatul actual al lui Donald Trump
Statele Unite au anunțat joi aprobarea unei vânzări de piese pentru avioane de luptă destinate Taiwanului, în valoare de aproximativ 330 de milioane de dolari, prima tranzacție militară de acest tip de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.
Casa Albă dă undă verde unui nou pachet militar pentru Taiwan, primul din mandatul actual al lui Donald Trump
Potrivit Pentagonului, acest pachet va contribui la menținerea capacității de operare a flotei taiwaneze de F-16, C-130 și alte aeronave, consolidând astfel pregătirea militară a insulei în fața amenințărilor regionale.
Deși Washingtonul are relații diplomatice oficiale cu Beijingul, continuă să mențină legături neoficiale cu Taiwanul și rămâne principalul furnizor de armament al insulei. Legea americană prevede că SUA trebuie să sprijine Taiwanul pentru a-și menține capacitatea de autoapărare.
Ministerul Apărării de la Taipei a precizat că livrările ar putea începe în aproximativ o lună. Instituția a subliniat că aceasta este prima notificare oficială de vânzare de armament emisă de administrația Trump în actualul mandat, exprimându-și recunoștința pentru sprijinul continuu al SUA.
Autoritățile taiwaneze au explicat că pachetul include piese de schimb, componente speciale și servicii de reparații pentru aeronavele F-16, C-130 și avioanele de luptă IDF.
Aceste resurse sunt considerate esențiale pentru întărirea apărării aeriene și pentru creșterea capacității insulei de a face față incursiunilor militare ale Chinei, pe care Taipei le descrie drept operațiuni în „zona gri”.
Armata chineză desfășoară frecvent misiuni în proximitatea Taiwanului, iar Beijingul susține că insula este parte a teritoriului său, amenințând că ar putea recurge la forță pentru a o readuce sub control.
Donald Trump a declarat recent că președintele chinez Xi Jinping i-a transmis că nu intenționează să invadeze Taiwanul pe durata mandatului său. Anunțul privind vânzarea de armament vine la scurt timp după întâlnirea dintre Trump și Xi din Coreea de Sud, unde cei doi lideri au discutat și despre un acord comercial între cele două țări.