Sorin Roșca Stănescu, acuzații după violențele din Piața Victoriei: „Unii dintre acești derbedei nu sunt simpli instigatori”

Sorin Roșca Stănescu a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei nu ar fi fost provocate doar de oameni veniți să își exprime nemulțumirile. Jurnalistul vorbește despre mai multe categorii de instigatori, de la persoane provenite din galeriile de fotbal până la oameni trimiși, în opinia sa, de anumite forțe politice, și avansează inclusiv ipoteza că unii ar fi putut avea legături cu Jandarmeria.
Sorin Roșca Stănescu susține că protestul fermierilor din Piața Victoriei ar fi fost deturnat de mai multe categorii de persoane care nu aveau legătură directă cu nemulțumirile crescătorilor de animale. În opinia sa, printre cei care au provocat incidentele s-ar fi aflat atât persoane provenite din galeriile de fotbal, cât și oameni trimiși de anumite forțe politice. El avansează și o ipoteză privind existența unor persoane care ar avea legături cu Jandarmeria, însă această afirmație reprezintă opinia sa.
Sorin Roșca Stănescu: „Unii dintre acești derbedei, cu certitudine, nu sunt simpli instigatori”
„Unii dintre acești derbedei, cu certitudine, nu sunt simpli instigatori. Întâmplător sau neîntâmplător, am locuit timp de un an în cartierul Jandarmeriei și, din blocul în care mă aflam, vedeam cum decurg instrucțiile jandarmilor pe poligonul lor de instrucție. Evident, acolo nu erau doar jandarmi care erau instruiți, erau și persoane îmbrăcate în civil care jucau rolul unor instigatori. Mă tem că au fost unii instruiți și din acest punct de vedere pentru a produce diversiuni și n-o să fie aceștia cei care sunt reținuți, arestați și poate vor fi condamnați.”
Sorin Roșca Stănescu pornește de la experiența pe care spune că a avut-o în perioada în care locuia în apropierea unui poligon al Jandarmeriei și leagă această observație de incidentele produse la manifestație. El nu prezintă dovezi care să confirme că persoane afiliate Jandarmeriei au participat la protest, ci formulează o suspiciune personală despre modul în care ar fi putut fi provocate anumite tensiuni.
„Unii sunt niște derbedei, alții sunt trimiși de unele forțe politice”
„Deci unii sunt niște derbedei pur și simplu, golani formați în galeriile de fotbal, alții sunt trimiși de unele forțe politice pentru a compromite demonstrația oilor, pentru a intimida jurnaliști și, în fine, mă tem că sunt unii care sunt oamenii Jandarmeriei și care nu vor fi nici duși în dube, nici arestați, nici anchetați.”
În opinia lui Sorin Roșca Stănescu, cei care au provocat violențele nu ar fi făcut parte dintr-un singur grup. El vorbește despre persoane venite din galerii, despre oameni despre care susține că ar fi fost trimiși de anumite forțe politice și, din nou, despre ipoteza unor persoane care ar avea legături cu Jandarmeria. Toate aceste afirmații îi aparțin și reprezintă interpretarea sa asupra incidentelor.
Sorin Roșca Stănescu: „Este cât se poate de posibil, este chiar probabil”
Sorin Roșca Stănescu crede că astfel de incidente s-ar putea repeta și la alte manifestații, în condițiile în care nemulțumirile sociale continuă, iar protestele ar putea deveni tot mai frecvente.
„Este cât se poate de posibil, este chiar probabil. Șoriciul la Palatul Victoria este foarte gros, dacă stăm să ne gândim că acești oieri aleargă degeaba de la o instituție la alta, pentru că toată decizia stă în pixul lui Ilie Bolojan, care este cel care l-a numit și îl poate demite pe șeful ANSVSA.”
Jurnalistul mută apoi discuția spre nemulțumirile crescătorilor de animale și spre autoritățile pe care le consideră responsabile pentru situația lor. În opinia sa, decizia politică trebuie luată la nivelul Guvernului, iar protestele și întâlnirile cu alte instituții nu vor rezolva problema dacă nu există o intervenție a Executivului.
Atac la Ilie Bolojan: „Totul depinde de el”
„De acolo a apărut această interdicție privind oile, de acolo s-a dat sentința de decimare a oilor și de aducere la sapă de lemn a acestor ciobani. Deci totul depinde de Ilie Bolojan. Sigur că ei se duc la Cotroceni, se duc peste tot unde sunt primiți, dar se duc degeaba. Asta spuneau și cei cu care a vorbit mai devreme colega mea Cosmina Balint, că nu mai speră.”
Sorin Roșca Stănescu susține că protestatarii își consumă energia mergând de la o instituție la alta, în timp ce, în opinia sa, soluția reală ar trebui să vină din zona Guvernului. El leagă situația crescătorilor de animale de restricțiile privind oile și de efectele economice pe care acestea le-ar avea asupra fermierilor.
„Problemele ar putea fi rezolvate la nivel de Comisie Europeană”
„Problemele ar putea fi rezolvate la nivel de Comisie Europeană prin grupul S&D, din care face și PSD parte. Cu acele amendamente, ar putea fi convinsă Ursula von der Leyen să ridice aceste restricții privind exporturile în Europa, de fapt, că nu doar în Orientul Mijlociu.”
Jurnalistul consideră că există și o cale europeană prin care situația ar putea fi discutată, prin intermediul grupului politic european din care face parte PSD. El vorbește despre posibilitatea modificării sau ridicării unor restricții, însă insistă că rezolvarea nu ar trebui lăsată exclusiv la nivelul instituțiilor europene.
Sorin Roșca Stănescu: „Totul trebuie rezolvat la București”
„Este exclus să avem acolo un rezultat pozitiv, totul trebuie rezolvat la București, cu dragoste și iubire față de țară și cu respect față de oamenii care se sacrifică muncind pentru ca noi toți să avem ce pune pe masă.”
În opinia sa, autoritățile române ar trebui să își asume direct găsirea unei soluții pentru crescătorii de animale. Sorin Roșca Stănescu spune că problema trebuie tratată ca una economică și socială, nu doar ca o dispută legată de protestele din stradă.
„Ursula von der Leyen și Uniunea Europeană au alte interese”
„Ursula von der Leyen și Uniunea Europeană au alte interese, iar unul dintre interese este să elimine sau să diminueze formidabila concurență pe care, până în prezent, au făcut-o acești ciobani statelor din Uniunea Europeană, pentru că noi am devenit exportatorul numărul unu din Uniune. Or, asta deranjează alte state și alte puteri din domeniul agriculturii, cum ar fi, de pildă, Franța, care are o mare influență asupra Ursulei von der Leyen.”
Sorin Roșca Stănescu încheie prin a lega situația crescătorilor români de interesele economice din interiorul Uniunii Europene. El susține că succesul exporturilor românești de ovine ar crea concurență pentru alte state și interpretează restricțiile existente prin această perspectivă. Afirmațiile îi aparțin și reprezintă analiza sa asupra situației.