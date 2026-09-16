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Social· 1 min citire
Tragedie la mofetă în Harghita: Un mort și un rănit grav
FOTO: Arhivă
Tratamentele balneare în locuri neautorizate fac victime la Sântimbru-Băi
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