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Gabriel Oprea, președintele UNPR, mesaj pentru Anghel Iordănescu la ceas aniversar: "Azi îl sărbătorim pe 'Tata Puiu'"

Gabriel Oprea, președintele UNPR, mesaj pentru Anghel Iordănescu la ceas aniversar: "Azi îl sărbătorim pe 'Tata Puiu'"

Gabriel Oprea, președintele UNPR, mesaj pentru Anghel Iordănescu la ceas aniversar: "Azi îl sărbătorim pe 'Tata Puiu'"

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 4 mai 2022, 15:24

Astazi il sarbatorim pe “Tata Puiu”, antrenorul secolului, un sportiv de talie internationala si un roman adevarat! 

Gabriel Oprea a transmis un mesaj cu ocazia zilei de naștere a lui Anghel Iordănescu, fondator al Uniunii Naționale pentru Progresul României dar și fost senator al partidului.

Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor "Mihai Viteazul", a transmis un mesaj cu ocazia zilei de naștere a fostului selecționer Anghel Iordănescu. Iată comunicatul integral postat pe site-ul umpmv.eu:

"Astazi il sarbatorim pe “Tata Puiu”, antrenorul secolului, un sportiv de talie internationala si un roman adevarat!

Anghel Iordanescu este membru fondator al Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei si fost senator al partidului.

Prieten drag, iti doresc din toata inima sanatate, bucurii nelimitate si reusite in toate planurile vietii!

UMPMV iti ureaza mult succes in toate activitatile si iti multumeste pentru tot ce ai facut pentru Romania! La multi ani!", transmite Gabriel Oprea.

Sursa: Realitatea Din UNPR

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