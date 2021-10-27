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Astăzi, ORA 21:00, EXCLUSIV la "Legile Puterii" - ministrul Virgil Popescu, toate detaliile despre compensare și plafonare

Astăzi, ORA 21:00, EXCLUSIV la "Legile Puterii" - ministrul Virgil Popescu, toate detaliile despre compensare și plafonare

Astăzi, ORA 21:00, EXCLUSIV la "Legile Puterii" - ministrul Virgil Popescu, toate detaliile despre compensare și plafonare

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 27 oct. 2021, 10:47

Virgil Popescu, ministrul Energiei, ne explică soluțiile guvernului pentru ca oamenii să nu sufere de frig

Omul zilei vine, în această seară, în exclusivitate, la Legile puterii. Virgil Popescu, ministrul Energiei, cel care știe cel mai bine cum vor arăta facturile românilor în această iarnă, ne explică soluțiile guvernului pentru ca oamenii să nu sufere de frig.

Cum se plafonează prețurile la energie electrică și la gaze naturale și cine beneficiază de aceste plafonări aflați în exclusivitate, în această seară, la ora 21:00, la Legile puterii, cu Alexandra Păcuraru.

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