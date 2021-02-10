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Clădirea maternității din Râmnicu Vâlcea va fi consolidată 

Clădirea maternității din Râmnicu Vâlcea va fi consolidată 

Clădirea maternității din Râmnicu Vâlcea va fi consolidată 

Scris de Mihai Mihaela Publicat: 10 feb. 2021, 15:46

O condiție esențială pentru accesarea banilor europeni de către CJ Vâlcea

Clădirea maternității din Râmnicu Vâlcea va fi consolidată, anunță Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea. O condiție esențială pentru accesarea banilor europeni de către CJ Vâlcea a declarat Constantin Rădulescu.

O condiție esențială pentru accesarea banilor europeni de către CJ Vâlcea, în vederea modernizării în integralitate a clădirii Maternității, o reprezintă consolidarea zonelor A și C (respectiv clădirile cu două etaje ale acestui imobil), zone care se încadrează în clasa de risc seismic II.

Ne-am conformat acestor condiții și, pentru realizarea lucrărilor, am alocat, anul trecut, suma de 1.656.458 lei, din bugetul județului.

În urmă cu trei săptămâni, am dat ordinul de începere a lucrărilor, iar în prezent acestea se desfășoară conform graficelor stabilite. 
Se intervine la tronsonul C, respectiv la structura de rezistență a acestuia.

(...) Până se vor deschide axele de finanțare pe fonduri europene, vom continua să intervenim în zonele care au nevoie urgentă de reparații.- Constantin Rădulescu

Sursa: Realitatea de Valcea

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