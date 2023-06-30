Companiile din energie nu mai vor plafonarea prețurilor: „Formula de calcul trebuie să reflecte în mod corect evoluţiile pieţei”

Menţinerea plafonului de decont pentru preţul energiei electrice întârzie revenirea pieţei, este o măsura discreţionară şi neconstituţională, susțin reprezentanţii ACUE
Menţinerea plafonului de decont pentru preţul energiei electrice întârzie revenirea pieţei, este o măsura discreţionară şi neconstituţională, susțin reprezentanţii Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE).
Federaţia ACUE este profund îngrijorată de decizia menţinerii plafonului pentru costul furnizorilor cu achiziţia energiei electrice. Încă de la instituirea acestui plafon, ACUE a avertizat că decizia nu respectă prevederile Constituţiei şi regulamentele europene transpuse în legislaţia naţională. Mai mult, stabilirea unei valori de achiziţie într-un mod netransparent va avea ca efect imediat reducerea tranzacţiilor cu energie electrică pe termen mediu. Măsura vulnerabilizează inutil piaţa şi siguranţa în alimentare şi va întârzia revenirea pieţei locale la condiţii cât mai bune şi competitive pentru clienţi", se menţionează în comunicat.
Potrivit sursei citate, ACUE a propus decidenţilor eliminarea plafonului de decontare şi realizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a unei formule transparente de calcul a preţului de referinţă, pe baza contractelor existente, a cantităţilor alocate şi a preţului mediu de pe piaţa spot, ca soluţie viabilă care exprimă realitatea pieţei, este predictibilă şi transparentă pentru furnizori şi pentru clienţi.
"Această decizie este total nepotrivită pentru consumatori. Stabilirea unui preţ mediu de achiziţie fără a avea la bază o formulă transparentă de calcul, care să asigure un mod corect de evaluare a costurilor reale şi, implicit, a evoluţiei pieţei de energie, va avea ca impact imediat reducerea tranzacţiilor de energie pe termen mediu, lung. Furnizorii sunt în situaţia de a-şi limita tranzacţiile, existând riscul ca în viitor Guvernul/Parlamentul să revină cu un preţ stabilit în mod netransparent şi nesustenabil, iar achiziţiile efectuate să fie implicit, pierderi. În acest context, de facto măsura vulnerabilizează clienţii afectând în mod negativ aprovizionarea cu energie sigură şi la preţuri cât mai bune. Cea mai bună soluţie este o formulă transparentă de calcul, care să reflecte în mod corect evoluţiile pieţei", explică Daniela Dărăban, directorul executiv al ACUE, federaţie care reprezintă mari furnizori de energie cu un portofoliu de aproximativ 9 milioane de clienţi.
Reprezentanţii Federaţiei subliniază că decizia Parlamentului descurajează realizarea de contracte pe termen lung - alocările stabilite prin mecanismul MACE, prin care furnizorii pot achiziţiona energie electrică la preţul de 450 lei/kWh, nu acoperă tot necesarul pentru consumatori. Furnizorii trebuie să cumpere din piaţă restul de energie ca să acopere cererea clienţilor. Având în vedere posibilitatea ca preţul să varieze peste noul plafon stabilit la decontare, înseamnă că furnizorii trebuie să îşi asume, din nou, pierderi.
"Membrii ACUE consideră că stabilirea unui preţ fix de achiziţie, care nu are la bază o formulă transparenta şi dinamică în funcţie de evoluţia pieţei, reprezintă un risc suplimentar pentru sectorul de furnizare, în continuare destabilizat de datoria de peste 3 miliarde de lei de recuperat de la stat, doar în baza datelor centralizate până acum şi comunicate de ANRE către cele două ministere responsabile", se mai menţionează în comunicat.
ACUE este Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie care şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea industriei energetice şi la competitivitatea economiei româneşti, prin promovarea beneficiilor pieţei libere, a practicilor concurenţiale corecte şi a mecanismelor care contribuie la buna funcţionare a pieţelor de energie electrică şi de gaze naturale. ACUE are 23 de membri, printre care se numără grupuri importante din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, cu un număr total de 22.500 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro.
Sursa: Realitatea Financiara