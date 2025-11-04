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Ion Cristoiu: „Georgescu o ajută pe Anca Alexandrescu în campanie!”

Ion Cristoiu: „Georgescu o ajută pe Anca Alexandrescu în campanie!”

Ion Cristoiu: „Georgescu o ajută pe Anca Alexandrescu în campanie!”

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 4 nov. 2025, 18:42

Ion Cristoiu a venit cu explicații incendiare referitoare la campania pentru Primăria Capitalei!

Ion Cristoiu a venit cu explicații incendiare referitoare la campania pentru Primăria Capitalei!

Jurnalistul susține că de fapt, Călin Georgescu o ajută pe Anca Alexandrescu prin această delimitare. Mai mult, acesta a declarat că și Nicușor Dan nu trebuia să se implice în alegeri.

Ion Cristoiu: „Susținătorii lui Georgescu o aleg pe Anca Alexandrescu!”

„- Hai să ne lămurim...

- Deci, ce vrea Georgescu... că n-am înțeles?

- Păi, în primul rand vrea să o ajute pe Anca pentru că dacă nu se delimitează... începea cu nu uitați că ar fi fost imediat Anca... care ea este cu legionarul pro rusu.

A făcut lucrul pe care trebuia să-l facă Nicușor Dan. Adică nu te cobori... oricum el a greșit atunci când a zis că va fi premierul lui Simion.

Noi am mai discutat. Cea mai bună imagine a lui e cea de icoană. Nu știu dacă vreodată icoana va ajunge la Cotroceni sau la Victoriei.

În aceste condiții, gândiți-va... Anca Alexandrescu...ea oricum... susținătorii lui Călin Georgescu se duc către ea, da?”, a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.

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