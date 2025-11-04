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Politica· 1 min citire
Ion Cristoiu: „Georgescu o ajută pe Anca Alexandrescu în campanie!”
Ion Cristoiu: „Georgescu o ajută pe Anca Alexandrescu în campanie!”
Ion Cristoiu a venit cu explicații incendiare referitoare la campania pentru Primăria Capitalei!
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