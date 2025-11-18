Luptă acerbă pentru Primăria Capitalei! Diferența dintre primii doi candidați este de doar 6000 de voturi: cum arată cifrele momentului

Doar trei zile ne mai despart de începutul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Cifrele momentului relevă cum se prezintă, de fapt, scena politică în aceste momente cruciale pentru viitorul Bucureștiului. Potrivit acestor date, Anca Alexandrescu, candidata independentă pentru fotoliul de edil al Bucureștiului, susținută de AUR, și Daniel Băluță (PSD) sunt despărțiți de mai puțin de 6.000 de voturi, cei doi fiind candidații cu cele mai mari șanse în cursa pentru București, potrivit site-ului Lumea Politică.

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